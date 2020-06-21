Сыну соперника Лукашенко предъявили обвинение

21.06.2020, 16:16, Новости дня

Эдуарду Бабарико, сыну претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, предъявлено обвинение, информирует штаб.

Об этом информирует РИА «Новости».

Накануне обвинение также было предъявлено самому бывшему руководителю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико.

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщал о задержании Бабарико по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об уклонению от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств. Имущество Бабарико арестовано.

Виктора Бабарико уже назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным, возмущен незаконностью задержания.