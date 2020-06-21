Путин рассказал о ночевках в Кремле

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21.06.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин признался, что очень поздно заканчивает работу и почти всегда ночует в Кремле.

В интервью «России 1» он показал свой второй – малый – кабинет, где чаще работает с документами, передает РИА «Новости».

«Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно, в полвторого-два ночи», – рассказал Путин.

У него спросили, как часто он ночует в Кремле.

«Всегда почти», – ответил российский лидер.

Президент также ответил на вопрос о возможности баллотироваться на новый срок в случае принятия поправок в Конституцию.



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