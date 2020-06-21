 

Толпа молодых людей избила у петербургского метро мужчину и его беременную жену

21.06.2020, 15:48, Новости дня

Молодые люди атаковали 30-летнего мужчину и его 31-летнюю жену, которые исполняли песни у входа в метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге.

В нападении участие принимали пятеро молодых людей. Избиение прекратилось после вмешательства пострадавших. СМИ сообщают, что пострадавшая женщина беременна, у нее сломан нос, информирует НТВ.



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