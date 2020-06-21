 

Подавшего в суд на Путина экс-главу похоронили в Чувашии

21.06.2020, 15:37, Разное

В ледовом дворце в Чебоксарах состоялась церемония прощания с бывшим губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым. Предать земле его планируется на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища на улице Богдана Хмельницкого. Экс-чиновник умер в больнице в возрасте 58 лет. У него была двусторонняя пневмония.

Михаил Игнатьев стал известен всей стране после того, как заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. После этого президент России Владимир Путин освободил чиновника от исполнения обязанностей губернатора Чувашии в связи с утратой доверия.

После этого уже бывший глава региона подал на российского лидера в суд. Он хотел оспорить собственное увольнение, однако не успел этого сделать, так как в тяжелом состоянии попал в больницу. Михаил Игнатьев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачи не смогли его спасти.



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