 

Внедорожники УАЗ вновь серьезно подорожали

21.06.2020, 15:30, Разное

Все модели внедорожников УАЗ вновь серьёзно подорожали минимум на 30 тыс. рублей. Такое изменение цены аналитики связывают с падением спроса на все модели транспортных средств производителя.
Именно в июне зафиксировано снижение спроса на 30% абсолютно на все внедорожники УАЗ и, вероятнее всего, именно это стало причиной роста цены даже на базовые комплектации. Модель Hunter 2020 года выпуска теперь продаётся за 792 тыс. рублей, что на 30 тыс. дороже её стоимости в мае. Более продвинутая модификация УАЗ «Экспедиционный» обойдётся уже на 32 тыс. рублей дороже.

Стартовая цена УАЗ Patriot тоже увеличилась аналогично модели Hunter, и теперь для покупки базовой версии необходимо заплатить 895 тыс. рублей. Стоимость же самой дорогой комплектации «Статус» выросла на 45 тыс. рублей до 1,37 млн. Аналогичная ситуация и у пикапа УАЗ. Теперь начальная цена – 907 тыс. рублей. В случае покупки этой модели со всеми возможными опциями придётся заплатить 1,3 млн рублей.



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