Продюсерский центр «Сеть» поздравил врачей выпуском календаря «Герои нашего времени»

21.06.2020, 15:30, Новости дня

В день медработника продюсерский центр «Сеть» выпускает календарь «Герои нашего времени» по мотивам античных мифов, где врачи и медсестры борются с COVID-19 в образах Геракла, Одиссея, Персея, Энея, Ахилла и Ясона.

Вирус предстал в образах минотавра, гидры, и других монстров из легенд. Авторы взяли за основу античные мифы, потому что именно они заложили основу современной героики, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Каждый месяц календаря – отдельная художественная работа, которая представляет собой целостное переосмысление легендарного сюжета, переложение его на современные реалии.

Календарь «Герои нашего времени» бесплатно доступен для скачивания по ссылке.

«Настоящие герои не носят плащей, сегодня они одеты в белые халаты, маски и противовирусные костюмы. Их главное оружие – преданность клятве Гиппократа и самоотверженное служение людям, порой даже ценой собственных жизней. Эпидемия коронавируса показала, насколько хрупок мир вокруг нас. Все, к чему мы привыкли, может вмиг исчезнуть, так же, как и наши жизни. Врачи и медсестры стали нашими главными защитниками, настоящими супергероями нашего времени. Календарь поможет нам в течение года, в водовороте повседневных событий не забывать о том, кому мы обязаны и кому должны ежедневно говорить «Спасибо», – сообщил автор идеи проекта Олег Соколов.