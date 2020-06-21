Власти Ирана заявили о готовности к обмену заключенным с другими странами на фоне пандемии

21.06.2020, 15:30, Новости дня

Тегеран готов к обмену заключенными с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщил в воскресенье замминистра юстиции Ирана Махмуд Аббаси, сообщило агентство ИРНА.

«В текущей сложной ситуации с глобальным распространением коронавируса мы готовы в рамках действий по защите прав человека к обмену всех заключенных с другими странами», – передает слова замминистра ТАСС.

Аббаси уточнил, что «за последние два месяца Тегеран смог перевезти в свою страну 108 иранских граждан, осужденных в Грузии». «Мы готовы передать на родину 2 тыс. афганских граждан, осужденных [в Иране]», – сказал он.

В начале мая Иран на время освободил из тюрем более 114 тыс. заключенных из-за коронавируса.