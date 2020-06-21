Эксперты назвали шесть приложений для улучшения камеры смартфона

21.06.2020, 15:30, Разное

Эксперты назвали шесть доступных приложений для улучшения камеры любого смартфона. Они позволяют использовать потенциал матрицы и обрабатывать изображения в реальном времени для создания более качественных фотографий.

Открывает список NeuralCam для всех iPhone. Приложение является своего рода функцией «ночной режим», впервые представленной только в iPhone 11. Единственным минусом является стоимость в 380 рублей. В случае с Google Camera обладатель смартфона под управлением системы Android может скачать его бесплатно из официального магазина компании. Это приложение является одним из самых популярных и востребованных, так как заметно улучшает качество фотографии и видеосъёмки.

Третьим в списке значится Google Lens. Оно позволяет с помощью камеры сканировать окружение и сразу же получать информацию об объекте. Приложение может распознать текст, баннеры и логотипы, растения и животных, товары из магазинов и QR-коды, выдавая найденную в Сети информации по объекту. Четвёртое место за Photoshop Camera. Приложение является уменьшенной версией обычного Photoshop для PC, распространяется бесплатно и способно обрабатывать изображения в реальном времени.

Adobe Lightroom поставляется бесплатно для Android и iOS. Этот фоторедактор имеет обширный набор параметров съёмки. Можно выбрать скорость затвора или светочувствительность, а также закрепить фокус на объекте или изменить экспозицию. Последним, но не худшим, назван VSCO. Его главная особенность – фильтры. Бесплатно доступны 20 вариантов, которых хватит для создания качественной фотографии.