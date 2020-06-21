Володин назвал антинародными призывы не голосовать за поправки к Конституции

21.06.2020, 15:23, Разное

“Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты?” – обратился председатель нижней палаты к противникам поправок.

Предлагать не голосовать за поправки – значит идти против своего народа, подчеркнул спикер. Парламентарий раскритиковал политиков, солидарными с теми, кто из-за границы пытается сорвать голосование.

Если народ одобрит поправки к основному закону, то впервые в истории современной России мы будем опираться на свою Конституцию, заявил Володин. Он напомнил, что противниками поправок выступили Венецинанская комиссия, Государственный департамент США и ряд западных политических деятелей.

Сегодня от выбора каждого зависит многое, подчеркнул Володин. Каждый голос за поправки делает к основному закону делает России сильнее, уверен законодатель.

“Поэтому крайне важно поддержать поправки в Конституцию”, – сказал парламентарий.

Общероссийское голосование за поправки к основному закону состоится 1 июля. С 25 по 30 июня в ряде регионов будет проходить электронное голосование.