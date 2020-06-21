Звезда сериала “Универ” разводится после пяти лет брака

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21.06.2020, 15:23, Разное

После того, как появилась новость о разводе Алексея Лемара, подписчики актера начали вспоминать о первых месяцах знакомства звездной пары. Ведь совсем недавно их отношения с Мариной Мельниковой были похожи на сказочную историю.

Герой “Универа” впервые увидел свою будущую супругу в документальном фильме про инструктора по йоге, путешествующего по всему миру. Алексей был настолько очарован девушкой, что сразу же начал искать ее в интернете. Решительный молодой человек сработал идеально и прилетел к жене в Украину. Судьбоносная встреча произошла в Киеве, и уже в 2015 году состоялась свадьба актера. Более того, торжество прошло по всем ведическим и тибетским традициям.

Стоит отметить, что Алексей даже сменил фамилию. Ранее он был Гавриловым, позже изменил фамилию на Лемар, которая состоит из его имени (Ле -Леша) и любимой (Ма – Марина). Спустя три года у них родился наследник по имени Соломон.

“Я тебе благодарен за сына и за тысячи мгновений счастья. Давай теперь пройдем путь друзей и папы с мамой, если как пара мы попали в ненастье”, – признался в своем Инстаграме артист.

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Публикация от Алексей Гаврилов (Лемар) (@alexey_lemar) 20 Июн 2020 в 10:58 PDT

Сама же Марина Мельникова сообщила своим подписчикам, что до сих пор любит мужа и надеется, что у них получится остаться в прекрасных отношениях. Супруги подчеркнули, что разрыв стал не эмоциональным порывом, а серьезным и взвешенным решением. Несмотря на все слухи, девушка заявила, что причин развода никто оглашать не будет.



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