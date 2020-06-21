 

Родственники и бывшие коллеги проводили Михаила Игнатьева в последний путь

21.06.2020, 15:18, Новости дня

В Чебоксарах простились с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В четверг, 18 июня, он скончался в больнице в Санкт-Петербурге, где проходил лечение от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Экс-главе республики было 58 лет.

Известно, что Игнатьева госпитализировали в конце мая в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии с большим процентом поражения легких. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Церемония прощания состоялась в чебоксарском ледовом дворце, передает РИА Новости. В последний путь Михаила Игнатьева проводили родные, депутаты Госсовета и члены правительства Чувашии, руководители органов местного самоуправления, общественники и обычные жители республики.

Похоронят Игнатьева на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища Чебоксар по улице Богдана Хмельницкого.

Врио главы Чувашии Олег Николаев на панихиде выразил соболезнования родным и близким покойного. По его словам, Михаил Игнатьев за не очень долгий период прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь, и с его опытом мог бы еще многое сделать.

По словам супруги Михаила Игнатьева Ларисы, он был прекрасным мужем и отцом, верным другом и счастливым человеком, который очень любил жизнь и очень хотел жить. По ее словам, он всегда и всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем коллегам и друзьям покойного Лариса Игнатьева пожелала уважать друг друга.



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