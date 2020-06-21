 

Мать замурованного в бетон мальчика арестована

21.06.2020, 15:18, Новости дня

Жительница Астраханской области, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, арестована по решению суда. Под стражей она проведет два месяца, уточняет Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, 19 июня под бетонным полом жилого дома обнаружено тело 12-летнего ребенка, ранее объявленного в розыск. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считают следователи. Затем, пытаясь скрыть преступление мать замуровала тело сына в доме старшего сына. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.

Подозреваемая Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Она дважды баллотировалась в депутаты региональной думы, в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области и предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.

Активисты и волонтеры две недели круглосуточно искали пропавшего ребенка, написала руководитель общественной организации "Многодетные активные мамы Астрахани" Римма Галиуллина в Facebook. С Морозовой она была знакома, но отметила ее "клиническое желание пробиться к власти". Вспоминая, как шел розыск ребенка, Галиуллина пишет: "Мы бегали недели две". Потом была объявлена пандемия, но периодически ее спрашивали, найден ли ребенок, в том числе и Морозова. "Говорила спасибо, что мы помогаем. А сама прятала руки, измазанные детской кровью!", – добавила Галиуллина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Китай указал на новые проблемы в отношениях с США

03.06 / Онищенко связал возможность открытия кафе с погодой

22.05 / “Погода 24”: арктический холод терзает Европейскую Россию

21.05 / Минобразования утвердило график проведения ВНО-2020

27.05 / Глава украинской дипломатии пригрозил РФ «ответками»

28.05 / Китай не позволил США устроить в СБ ООН заседание по Гонконгу

07.05 / Потомок коменданта Освенцима отказался прощать своего деда

18.06 / Египет, Судан и Эфиопия согласовали заполнение плотины на Голубом Ниле

09.06 / Полиция оцепила дом Ефремова

05.06 / Легенда “Барселоны” станет техническим директором “Локомотива”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска