Руководитель московского музея АРТ4 заявил об обысках в музее

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21.06.2020, 15:16, Новости дня

Обыск проводится в музее современного искусства АРТ4 в центре Москвы, сообщил руководитель учреждения Игорь Маркин.

«Полчаса назад мне позвонил следователь из музея, сказал, что у него постановление на обыск. После этого информации у меня нет. Там человек 15-20, ОМОН и прочие. Сначала они представились сотрудниками МВД и сказали, что был какой-то вызов в музей, якобы это было два часа назад. А потом уже звонил следователь. Какое конкретно ведомство [проводит обыск], я не могу сказать», – сказал руководитель музея ТАСС.

В музей направляется адвокат, сам Маркин находится не в музее. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в музее частных коллекций «Собрание» в центре Москвы.



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