 

В сообществе «Большая перемена» стартовала акция «Спасибо медикам»

21.06.2020, 15:16, Новости дня

Акцию «Спасибо медикам» в сообществе «Большая перемена» в воскресенье начали телеведущие Оксана Федорова и Роман Будников.

«21 июня, в День медицинского работника, мы вместе с тобой хотим поблагодарить тех людей, которые сейчас находятся на передовой – медиков, и запускаем акцию «Спасибо врачам». Теплые слова врачам уже сказали телеведущая, модель, актриса, певица Оксана Федорова и ведущий программы «Доброе утро» Первого канала Роман Будников. Хочешь присоединиться к ним? Тогда записывай видео, в котором ты благодаришь врачей, оказывающих помощь во время пандемии, и выкладывай его в комменты! Поехали!» – говорится в сообщении в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте».



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