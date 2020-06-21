Суд в Ереване отказался арестовывать оппозиционера Царукяна

21.06.2020, 15:16, Новости дня

Главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, решено не арестовывать, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.

«Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов», – передает слова представителя защиты РИА «Новости».

Парламент Армении ранее удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование Царукяна. Его хотят привлечь по статье «соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя». Как утверждают в генпрокуратуре, вменяемое оппозиционеру деяние было совершено перед парламентскими выборами 2 апреля 2017 года. Царукяна подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. По словам самого оппозиционера, обвинения являются политическим преследованием.

Ранее Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Царукяна.

14 июня сторонники Царукяна скандировали у здания Службы национальной безопасности «Никол, уходи!», требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна. До этого, 5 июня, на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%.

По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.

Партия «Процветающая Армения» – политическая сила с либеральным уклоном – была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва «Процветающей Армении» принадлежит 25 мандатов из 132.