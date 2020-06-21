 

Жена Джеймса Ван Дер Бика пережила пятый выкидыш

21.06.2020, 15:15, Разное

Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в молодежном сериале “Бухта Доусона”, опубликовал в Instagram пост, посвященный трагичному событию в жизни его и его семьи. Он рассказал о том, что его супруга Кимберли пережила выкидыш, ставший пятым по счету за последние 9 лет. Четвертый выкидыш случился в ноябре прошлого года, когда Джеймс принимал участие в шоу “Танцы со звездами”, и новость о семейном горе стала достоянием общественности.

После перенесенного в ноябре прошлого года жестокого, очень публичного выкидыша мы были счастливы узнать, что Кимберли вновь ждет ребенка. На этот раз мы решили сохранить новость в тайне, но в прошлые выходные, опять же, на 17-й неделе беременности… душа, которую мы были рады приветствовать в этом мире, не смогла присоединиться к нам в физическом теле… Чувствую, что обязан поделиться этим – мы должны лучше заботиться друг о друге. Нет слов, чтобы облегчить эту боль. Обращаюсь ко всем семьям, которые прошли через подобное, –  вы не одиноки.

Кимберли с дочкойОтметим, до знакомства с нынешней супругой Джеймс Ван Дер Бик на протяжении 7 лет был женат на актрисе Хизер МакКомб. Через несколько месяцев после развода он вступил в новые отношения с бизнес-консультантом Кимберли Брук, 1 августа 2010 года они поженились. Их свадьба прошла в храме Каббалы рядом с отелем Dizengoff Plaza в Тель-Авиве в Израиле (так как Кимберли – иудейка). По словам актера, он всегда мечтал о большой семье, но не представлял, каким счастьем окажется отцовство на самом деле.

Дети – лучший ориентир в нашей жизни. Они трос, который привязывает нас к реальности. Я знаю, что, приходя домой, я возвращаюсь обратно на землю.

– рассказал актер. У Джеймса и Кимберли пятеро детей – 9-летняя Оливия, 8-летний Джошуа, 6-летняя Аннабель, 4-летняя Эмилия и Гвендолин, которая родилась в июне 2018 года. Причем последние роды Ван Дер Бик принимал сам.

Джеймс Ван Дер Бик с семьейДжеймс Ван Дер Бик с семьей



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