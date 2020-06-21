“В центре города и недорого”. Малюська презентовал платные камеры в СИЗО Черновцов

21.06.2020, 15:15, Новости дня

21 июня министр юстиции Украины Денис Малюська презентовал в Facebook платные камеры еще в одном СИЗО – в Черновцах.

“Посидеть в историческом памятнике в центре города и недорого: сутки – 346 грн, неделя – 1170 грн, месяц – 2508 грн”, – написал министр.

Чернівці, сізопосидіти у історичній пам‘ятці, у центрі міста і недорого:доба – 346,00 грнтиждень – 1170,00 грнмісяць – 2508,00 грн Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 21. juuni 2020

20 июня глава Минюста Украины показывал платные камеры в СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого. Здесь посуточная аренда камер обойдется, по его данным, соответственно в 610 грн, 586 грн и 780 грн.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.