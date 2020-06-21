Взрыв в доме в Киеве. Правоохранители проводят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала дом

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21.06.2020, 15:15, Новости дня

Украинские правохранители проводят обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали жилой дом по улице Крушельницкой в Киеве, где сегодня утром произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на слова главы ведомства Арсена Авакова.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины “нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности”.

“Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружение полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров”, – отметил Аваков.

Продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники, добавил чиновник.

21 июня в 10.00 в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Предварительно – газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей.

Погибли два человека.

Одна из возможных причин инцидента в Киеве – взрыв газа, вторая – взрывчатого средства, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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