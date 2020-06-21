Путин не исключил, что снова будет баллотироваться в президенты РФ

21.06.2020, 15:15, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что снова будет претендовать на пост главы государства в случае, если соответствующая поправка будет внесена в конституцию страны. Об этом он сообщил в интервью для фильма “Россия. Кремль. Путин”, который покажет телеканал “Россия-1” сегодня вечером, пишет ТАСС.

Путин сказал, что пока еще ничего не решил, однако такую возможность не исключил.

Он призвал российских чиновников не искать ему преемника сейчас, а заниматься своей работой.

Российский президент заявил, что убежден в правильности предложенных поправок в конституцию России. По его словам, действующий основной закон страны принимался в особый период, в условиях “острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами”.

Путин считает, что сейчас внутриполитическая ситуация стабильна, но есть “другие вещи, связанные с нашим суверенитетом”.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.