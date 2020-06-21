 

Мнение: Вот скажите, КАК такие школу-то вообще заканчивают?

21.06.2020, 15:10, Разное

Добрый день. Прочитал в настенном календаре офигительный рассказ:
“Пришла в организацию устраиваться на работу по протекции девушка после института. Написала заявление… “Прашу принять миня на работу иканамистом”. На заявлении директор написал следующее: “Отказать! Иканамисты штатом не предусмотрены”.
И вот объясните мне кто-нибудь, КАК такие вообще школу-то заканчивают? Мне вот русский не родной, но лично я так не писал даже в первом классе, азохен вей! И как можно закончить школу и даже не знать, что слово “меня”, например, через “е” пишется, а делать такие вызывающие опаный стыд ошибки? Я думал, хоть такие-то простые вещи (хотя, когда педпрактику во время учёбы в универе сам проходил, помнится, старшеклассники тоже “лЕсёнок” писали) уже надо к окончанию школы знать!
И самый главный вопрос – вот кто ей не дал хотя бы посмотреть в интернете правильное написание слов, прежде чем перед организацией, куда устроиться хотела, позориться?..

Источник: Достало



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