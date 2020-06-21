Названы самые яркие акции ко Дню медика в РФ

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21.06.2020, 15:08, Новости дня

«Самая яркая акция – это поздравления врачей со стороны футболистов в рамках матчей чемпионата России», – сообщила газете ВЗГЛЯД представитель движения «Волонтеры-медики» Анастасия Никулина, комментируя результаты всероссийской акции «Спасибо медикам».

«В преддверии праздника в РФ стартовала акция «Спасибо медикам». Она началась еще в четверг, но на воскресенье приходится наибольшее число активностей в 85 регионах», – рассказала руководитель пресс-службы ВОД «Волонтеры-медики» Анастасия Никулина.

«Например, в Салехарде 40-метровая надпись «Здесь работают герои» украсила площадку перед поликлиникой окружной клинической больницы. Аналогичные акции прошли и в других городах. Кроме того, к акции присоединился международный аэропорт Шереметьево, где торжественно поздравляют врачей. А в ХМАО и Республике Алтай врачей поздравили концертами», – рассказала собеседница.

«Но самая яркая акция – это поздравления со стороны футболистов. Сейчас возобновился чемпионат РФ по футболу, и на 20-й минуте каждого матча судьи останавливают игру для того, чтобы футболисты, тренеры и болельщики поаплодировали врачам и другим медицинским работникам, которые боролись с коронавирусом и продолжают заботиться о нашем здоровье. Кроме того, более 800 медиков приглашений на эти матчи», – добавила Никулина.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.



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