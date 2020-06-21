Волонтеры исполнили желания ветеранов Великой Отечественной войны

21.06.2020, 15:08, Новости дня

В рамках всероссийской акции «Мечты победителей», организованной Всероссийским проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры исполнили мечты ветеранов в нескольких регионах.

В Ставропольском крае волонтеры исполнили мечту 95-летней Любови Иосифовны Кузнецовой. Ее давней мечтой было послушать концерт любимого казачьего ансамбля. Ее заветная мечта исполнилась – артисты фольклорного ансамбля «Казачий пикет» во дворе ее дома устроили концерт казачьей песни и пляски, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Еще один участник акции «Мечты победителей» – 86-летняя Евгений Павловна Климова из Ленинградской области.

«Как у всех детей, у меня была мечта – цирк. Там, где я росла, цирка не было. Были только приезжие эксцентрики, артисты», – вспоминает она.

Своего внука она первым делом отвела на цирковое представление, ведь «цирк – это красочное проявление жизни», говорит Евгения Павловна. 21 июня цирк приехал к ней на дом, в пансионат «Царское село», где она вместе с подругами смогла снова почувствовать себя ребенком.

«Спасибо вам большое! Вы подарили нам молодость и продлили нашу старость», – поблагодарила волонтеров акции Евгения Павловна.

В Липецкой области волонтеры исполнили мечту 97-летнего Василия Васильевича Курочкина. Он очень любит живопись и давно мечтал о собственном портрете. 21 июня волонтеры акции постучались в дом к ветерану и вручили ему портрет, написанный профессиональным художником. Все меры предосторожности были соблюдены: все участники мероприятия были в медицинских масках, а общение с ветераном проходило на безопасном расстоянии. Теперь портрет Василия Васильевича со всеми медалями и наградами будет украшать его скромную квартиру в Липецке и перейдет по наследству его детям и внукам, как воспоминание о своем великом предке.

21 июня исполнилось заветное желание и 90-летней жительницы блокадного Ленинграда Екатерины Дмитриевны Кузнецовой, ныне жительницы Ленинградской области. Специально для нее был организован концерт профессионального хора в стенах ее родного пансионата в Ленинградской области.

В мае благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание 101-летнего ветерана из Тамбовской области.