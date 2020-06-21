 

В Москве задержали Петра Верзилова

21.06.2020, 15:08, Новости дня

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в воскресенье в Москве акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», – передает его слова ТАСС.

Утром к Верзилову пришли с обыском, однако он не открывал дверь – ее пришлось вскрывать силой. Подробностей дела источник не привел.

В апреле Верзилова задерживали в центре Москвы за незаконное ношение полицейской формы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Конвертоплан США уронил деталь в ходе полета над Токио

21.04 / Полиция открыла производство из-за незакрытия одесского рынка “Привоз”

10.06 / Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

06.05 / Санитарный самолет разбился в Аргентине

07.06 / Пашинян заявил об «оказавшейся в аду» Армении

25.04 / Есть контакт: “Прогресс МС-14” пристыковался к МКС

21.04 / У курсантов Военного университета нашли коронавирус

20.05 / Россия увеличила экспорт пшеницы

25.04 / Число погибших от коронавируса в мире превысило 200 тыс. человек

21.05 / Найден мозговой центр подавления боли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска