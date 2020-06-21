В Москве задержали Петра Верзилова

21.06.2020, 15:08, Новости дня

Сотрудники центра «Э» МВД РФ задержали в воскресенье в Москве акциониста, участника арт-группы «Война», издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», – передает его слова ТАСС.

Утром к Верзилову пришли с обыском, однако он не открывал дверь – ее пришлось вскрывать силой. Подробностей дела источник не привел.

В апреле Верзилова задерживали в центре Москвы за незаконное ношение полицейской формы.