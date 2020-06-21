«Наши потери растут»

21.06.2020, 15:06, Разное

Перед голосованием по Конституции коронавирус исчез только из телевизора. А врачи по-прежнему выбиваются из сил. Что происходит в регионах России.

За последние сутки в РФ выявлено более 7,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Москве ситуация улучшается: 1040 новых случаев заражения — это рекордно низкий показатель. Но уже в Петербурге настроения и цифры совсем другие. Губернатор Александр Беглов сегодня признал: город «исчерпал возможности перепрофилирования больниц под прием пациентов с коронавирусом». И в регионах, отстающих от столицы на несколько недель, говорить о «выходе на плато» пока не приходится. А тут еще глава Росздравнадзора заявил: «Почти 500 наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — имея в виду медиков, погибших от COVID-19. Эта цифра превышает все называемые прежде. Правда, вскоре ведомство поправило своего руководителя: цифры якобы не официальные, а «циркулирующие в сети интернет». Собкоры «Новой» рассказывают, как на самом деле выглядит ситуация с коронавирусом накануне грядущего парада Победы и всероссийского голосования за Конституцию.

Петр Саруханов / «Новая газета»САНКТ-ПЕТЕРБУРГВирус вышел на плато и не уходит

17 июня, директор Центра имени Алмазова и руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто отчитался губернатору, что город «вышел на плато» и «проблема становится не такой острой». Вот только днем ранее,16 июня, Комитет по здравоохранению сообщал, что в городе зафиксировано 54 новых смерти от коронавируса за сутки. Больше, 55 случаев, было только один раз за всю эпидемию — 6 июня.

С начала июня в Петербурге фиксируется наибольшее количество смертей от COVID-19 в день и в то же время Смольный смягчает карантинные меры: возвращает льготный проезд в общественном транспорте, разрешает работу бань, автосалонов, спортзалов, различных мастерских. Фактически в городе и жители, и представители официальных органов все реже соблюдают меры безопасности. Например, если в середине мая, после введения обязательного масочного режима в транспорте, в метро могли и не пустить без средств индивидуальной защиты, то сейчас пассажиры без масок и перчаток спокойно проходят через турникеты, а поезда в подземке на конечных станциях не обрабатывают перед новым рейсом. В качестве исключения на парад Победы 24 июня не распространяется действующий запрет на массовые мероприятия. То есть стоять в одиночных пикетах по-прежнему нельзя, а собраться нескольким тысячам на Дворцовой площади будет можно. С 25 июня по 1 июля горожан призывают приходить на избирательные участки и голосовать по поправкам в Конституцию, хотя еще недавно просили вообще как можно реже выбираться из дома.

В середине апреля, напомним, в городе даже говорили о возможности введения пропускного режима. А ведь тогда в день, по официальным данным, умирали от COVID-19 1-2 человека, заболевали в среднем 70-130 человек. Сейчас количество заразившихся варьируется от 380 человек 3 июня до 228 — 17-го, а регистрируется смертей по 20-50 человек в день.

— У нас на первой неделе июня действительно началось какое-то странное плато по смертности, — комментирует официальную статистику доцент департамента социологии «Высшей школы экономики» Алексей Куприянов, — Но что значит плато по смертности? Пациенты с коронавирусом умирают через две-три недели после заражения. И в теории верным знаком того, что мы прошли пик эпидемии, было бы не плато, а снижение количества смертей. Но пока мы этого не видим.

Впрочем, по официальной статистике вообще теперь сложно что-то увидеть. По словам экспертов, входящих в городскую комиссию по анализу летальных исходов и делающих окончательные выводы о причинах смерти, их заключения отстают от реальной ситуации примерно на две-три недели. И о каких смертях нам сообщают ежедневно сейчас вообще не понятно — о тех, что произошли за последние сутки или о тех, что были зафиксированы месяц назад, но подтвердились только теперь?

— Хотелось бы понять, какие даты вообще сейчас разгребают члены комиссии по установлению причин смерти в Петербурге? И следующий вопрос: имеют ли актуальные, а не запаздывающие на несколько недель данные те люди, которые занимаются сейчас отменой карантинных мер в городе? — говорит Алексей Куприянов.

Он проанализировал данные по смертности в Петербурге в мае за последние 10 лет, сравнил их с данными за 2020-й (6427 умерших) и выяснил, что избыточная смертность в этом году составила 1500-1600 человек.

— При этом официальная смертность от коронавируса в мае — 171 случай. Получается, в статистику попало только 10-12 процентов от всех избыточных смертей.

— Это означает, что цифры по смертности от COVID-19 за май у нас могут быть занижены в 10 раз, — объясняет ученый.

Алексей Куприянов отмечает, что в классических эпидемиологических моделях чаще всего наблюдается быстрый взлет заболеваемости и более медленный спад. Это означает, что если в Петербурге мы примерно за два месяца взбежали на плато, то спускаться с него будем три-четыре месяца, то есть примерно до сентября. Риск заражения коронавирусом воздушно-капельным путем еще никуда не делся.

Елена Михина, для «Новой»

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ЗАПОЛЯРЬЕ: МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИОчаги нового всплеска — большие стройки и градообразующие предприятия

Мурманск. В городе число зараженных пошло в рост после снятия режима самоизоляции. Ограничения начали снимать 11 июня, когда в области было 3750 случаев COVID-19, две трети из которых приходились на стройку «Новатэка» в Белокаменке под Мурманском. Спустя месяц в Белокаменке не прибавилось новых выявленных, зато резкая вспышка отмечена в областном центре.

Первым очагом стала транспортная полиция, потом инфекция проникла в открывшиеся детские садики.

Сегодня Мурманск — в лидерах по числу заражений среди городов области. При общем числе заболевших 4219 человек в областном центре на 11 утра 18 июня — 1000 случаев, причем все больше пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

При этом в области разрешена работа спа-салонов, парикмахерских и фитнес-центров, масочный режим на улице отменен (ношение СИЗ обязательно лишь в общественных местах и транспорте). Впрочем, с учетом того, как долго в начале пандемии местные чиновники отрицали полезность масок, а затем переобувались в воздухе, отношение к масочному режиму откровенно негативное.

Архангельская область, входившая в эпидемию медленно, сейчас в лидерах. Пока суммарное число заболевших 4156 человек, но суточный прирост переваливает за сотню.

Основные цифры дает Северодвинск, где очаги выявлены на двух оборонных предприятиях — «Севмаше» и «Звездочке».

Город не закрывали до 6 июня, люди ежедневно ездили на работу из Архангельска и Новодвинска, в результате инфекция ускорила распространение.

Врио главы области Александр Цыбульский сообщил, что, по его мнению, в скачке заболеваемости виноваты сами северодвинцы, не соблюдающие режим самоизоляции. Оборонные заводы работу не останавливают. При этом 16 июня было объявлено о первом этапе снятия ограничений: в области снимается самоизоляция, открываются гостиницы, национальные парки, магазины и салоны красоты.

Республика Коми в первые дни пандемии показавшая взрывной рост инфицированных (очагом стала сыктывкарская больница), после смены руководства региона и минздрава ушла из топа. Возглавивший Коми экс-глава ФМБА Владимир Уйба изменил схему маршрутизации пациентов, договорился о поставках СИЗ, сконцентрировал силы в одном госпитале. Результат: в регионе на утро 17 июня всего 2491 случай заболевания. Тем не менее

недавно прирост дала Воркута: там массово заболели шахтеры предприятия «Воркутауголь» (входит в «Северсталь»).

По словам Уйбы, руководству республики об этом вовремя не доложили. При этом он заявил, что речь о второй волне: первая прошла тихо, инфекцию привезли вахтовики, переболели дома. А уже оттуда она пошла в трудовые коллективы второй волной.

В Коми с 17 июня также снимаются ограничения (за исключением Воркуты и Усинска).

Татьяна Брицкая, «Новая»

ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙМаршировать нельзя отказаться

В пятницу во Владивостоке в разгар рабочего дня будет перекрыт весь центр города — пройдет очередная репетиция парада. Прежние репетиции проходили ближе к ночи, ну а теперь-то уж чего стесняться?

Между тем ситуация и во Владивостоке, и в Приморском крае в целом отнюдь не располагает ни к торжествам, ни к веселью.

Ни о каком выходе на плато не может быть и речи: ежедневное количество заболевших уверенно нарастает

и в последние несколько дней перевалило отметку в 100 заразившихся в сутки. Для региона с населением менее двух млн человек цифры нешуточные. Более того, в последнее время каждый день фиксируется новая смерть (30 с начала эпидемии). Общее же количество заболевших на 18 июня составило 3270 человек (1895 выздоровели).

Парад будут проводить военные (Тихоокеанский флот) — по большому счету сами для себя. Никакие зрители допущены не будут. Впрочем, если бы и допустили, вряд ли наблюдался бы зрительский ажиотаж. Информационный портал Vl.ru провел опрос (участвовало 7 тысяч человек), который показал, что только 5 процентов ждут этого события и обязательно будут смотреть, а

35 процентов уже отметили 9 Мая и считают парад лишним. Еще около 20 процентов признались, что просто побоялись бы пойти на парад.

Есть, правда, и другие цифры: Приморский НИЦ социологии прогнозирует 60-процентную явку на голосование по поправкам в Конституцию.

Оба торжества — Победы и, так сказать, народовластия — вызывают бурное обсуждение в местных пабликах и соцсетях. Депутат Законодательного собрания края от КПРФ Артем Самсонов резонно замечает: «В крае было всего 104 зараженных 20 апреля, когда отменялось голосование и переносился парад. Теперь у нас каждый день по сотне, но мы маршируем и готовим участки к открытию».

Владивосток в числе тех 28 городов, где дислоцируются штабы соответствующего уровня (в данном случае — штаб ТОФ) и где парады проводятся по прямому приказу из столицы. Так что без вариантов.

Невозможно избавиться и от «добровольного» голосования: в первую очередь это, естественно, касается приморских бюджетников, которым убедительно предлагают брать открепительные талоны и досрочно голосовать на работе.

Показательно, что на фоне растущих эпидемиологических цифр губернатор края Олег Кожемяко продлил ограничительные меры до 30 июня. Дальше, понятно, — никак.

Андрей Островский, «Новая»

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