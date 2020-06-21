Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

21.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотник тысяч людей живут очень скромно.

Путин заметил, что чиновникам следует «понимать, где они живут», передает RT.

«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние», – сказал президент.

В марте Путин признался, что его коробит ситуация, когда руководство госкомпаний получает крайне большие зарплаты.