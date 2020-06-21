 

Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

21.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотник тысяч людей живут очень скромно.

Путин заметил, что чиновникам следует «понимать, где они живут», передает RT.

«Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние», – сказал президент.

В марте Путин признался, что его коробит ситуация, когда руководство госкомпаний получает крайне большие зарплаты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Власти Москвы объяснили порядок госпитализации больных коронавирусом

25.05 / В Москве задержаны трое подозреваемых в перестрелке у ЖК «Ясный»

27.04 / ФСО поручили следить за реализацией мер господдержки в регионах

03.06 / Правозащитники: указ Трампа о социальных сетях неконституционен

22.05 / Израильский инфекционист Кацман: Количество случаев заражения от каждого больного коронавирусом зимой в два раза больше, чем летом

01.05 / Загадочный детский воспалительный синдром добрался до Германии

04.06 / До исторического заседания ЦБ РФ две недели: как изменились настроения?

03.05 / Смартфон Meizu 17 Pro доступен для предзаказа

12.04 / В Андерлехте подросток нарушил условия карантина и разбился насмерть, убегая от полиции. В городе вспыхнули беспорядки

02.06 / “Проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/час, получит три штрафа”. Аваков рассказал об успехах системы видеофиксации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска