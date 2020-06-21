Ученые: Искусственный интеллект обладает опасными для человечества алгоритмами

21.06.2020, 14:30, Разное

Учёные рассказали об опасных для человечества алгоритмах, обнаруженных в работе искусственного интеллекта. Программный код постоянно изменяется и вслед за этим появляются неожиданные решения для поставленных задач.

Разработка и создание искусственного интеллекта позволила человечеству заметно расширить степень компьютеризации и внедрить даже в повседневный быт высокие технологии. Несмотря на это, как отметил математик Кэти Онил, есть и минусы такого развития. С появлением нейросетей привычные и знакомые алгоритмы начали видоизменяться и появились технические непрозрачности. Учёные до сих пор не могут понять, как рассчитать на сколько взвешенное решение принимает компьютер под управлением ИИ. Это крайне важно для будущих поколений, так как нейросети планируется использовать для составления плана экономического развития для целых государств.

Вторая трудность заключается в корпоративных особенностях. Некоторые учреждения хотят иметь одну общую структуру без локальной сети. В этом случае появляется серьёзная угроза безопасности и прозрачности обработки данных. Учёные отмечают, что в этом случае появляются опасные циклы обратной связи из-за чего работа ИИ может быть нарушена. Исправить описанные сложности можно при помощи математики в процессе принятия решения, что позволит усилить положительный эффект, но и отрицательный также будет усилен.