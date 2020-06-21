Татьяна Буланова располнела после экстренной госпитализации

21.06.2020, 14:23, Разное

Еще в апреле Татьяна Буланова жаловалась на тахикардию и повышенное давление. Сейчас же она чувствует себя хорошо и уже готова приступить к работе. Конечно, артистке пришлось изменить свой образ жизни – она перестала употреблять алкоголь и теперь следит за питанием.

Правда, пока Буланова находилась в больнице, она набрала несколько лишних килограммов. Певица уверена – всему виной еда, которую давали ей в медучреждении. Однажды артистка показывала поклонникам больничное меню – макароны с котлетой.

Переживания за свое здоровье тоже дали о себе знать. Плановое МРТ показало, Татьяна пережила микроинсульт несколько лет назад.

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Публикация от Татьяна Буланова (@buslya) 23 Апр 2020 в 5:46 PDT

Заниматься физическими нагрузками Буланова не хочет, потому что раньше этого не делала. Дыхательную гимнастику, которая также полезна для организма, артистка также отказывается выполнять, ведь она поет, а значит, это тоже можно назвать тренировкой легких.

Напомним, что до госпитализации Татьяна Буланова жаловалась на безденежье. Сейчас артистка не так востребована, как раньше, поэтому и зарабатывает не много.