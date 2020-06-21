Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты, если поправки к Конституции одобрят

21.06.2020, 14:01, Новости дня

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу “Россия 1” заявил, что не исключает того, что он выдвинет свою кандидатуру на президентский пост, если россияне одобрят внесение поправок в Конституцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью президента каналу.

Среди поправок к Конституции России, которые выносятся на голосование 1 июля, предлагается обнулить все предыдущие президентские сроки.

“Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если эта [поправка] возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет. Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников”, – сказал Путин.

Путин 12 июня заявил, что убежден в том, что “абсолютное большинство” граждан страны разделяют и поддерживают его позицию по внесению изменений в Конституцию.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Путин стал президентом России в 2000 году, после двух президентских сроков он четыре года занимал пост премьер-министра страны. После чего он вновь занял президентский пост в 2012 году, и находится на нем до сих пор. Во время президентских выборов в 2012-м и 2018 годах независимые наблюдатели рассказывали о масштабных нарушениях.