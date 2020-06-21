 

Редкое солнечное затмение удалось снять на видео по всему миру

21.06.2020, 14:16, Новости дня

Кольцеобразное солнечное затмение удалось запечатлеть на видео жителям разных уголков планеты. Космическое явление лучше всего наблюдалось в Африке, странах Азии и Китае.

Затмение началось в Центральной Африке в 07.48 по мск. Ожидалось, что максимальное перекрытие солнца там составит 0,994. Наибольшая фаза продлилась немного больше 30 секунд и наблюдалась в Гималаях, передает «Рен ТВ».

На территории РФ кольцеобразное затмение можно было увидеть в Алтайском крае, недалеко от границ с Китаем и Монголией было видно стадии перекрытия до 0,45, а в Европейской части – до 0,41.

Во время затмения Луна находится на максимальном удалении от Земли, поэтому конус тени проходит над земной поверхностью, не достигнув ее. В результате в небе образуется огненное кольцо.

Полное солнечное затмение жители Земли могли наблюдать 2 июля прошлого года, а также 26 декабря 2019 года. 



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