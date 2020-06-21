Арестована закатавшая сына в бетон астраханка

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21.06.2020, 13:16, Новости дня

Суд арестовал жительницу Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, чье тело нашли замурованным в бетон, информирует СУ СК по региону.

«По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – говорится в сообщении на сайте СУ СК. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Указывается, что во время проверки подозреваемая указала на место, где бросила орудие убийства – на дне реки нашли пакет, в котором находилась металлическая гантеля и мобильный телефон погибшего.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы», – информирует СУ СК.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова.

В субботу СУ СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата.

Сообщалось, что семья пыталась запутать следователей – утверждали, что ребенка якобы видели около дома, а также с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения для придания видимости тому, что он еще жив.



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