 

Путин заявил о выполнении задачи по защите граждан от коронавируса

21.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача по защите россиян от коронавируса в целом выполнена.

Президент выразил соболезнования гражданам, кто потерял близких из-за коронавируса. Путин подчеркнул, что смертность в РФ находится на низком уровне, несмотря на то, что по числу выявленных случаев COVID-19 страна находится на третьем месте в мире, передает ТАСС.

«Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставили – защитить граждан РФ от этой инфекции», – сказал глава государства в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, суточный прирост новых случаев по стране замедлился до 1,34 %. В Москве впервые с апреля зафиксировано менее тысячи случаев COVID-19.



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