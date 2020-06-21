 

Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен из-за коронавируса

21.06.2020, 14:08, Новости дня

Игра 23-го тура российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» перенесен на 19 июля из-за случаев коронавируса в московском клубе.

Решение принято на заседании бюро Исполкома РФС. Игра состоится 19 июля, информирует «Спорт-Экспресс».

В «Динамо» у троих футболистов обнаружен коронавирус: Нжи, Каборе и Шиманьски. Московский клуб из-за этого по регламенту РПЛ в полном составе отправился на карантин и не полетел в Краснодар.

Накануне скандалом завершилась игра «Сочи» – «Ростов», где в аналогичной ситуации сочинский клуб отказался переносить матч и со счетом 10:1 обыграл гостевую команду, состав которой был составлен из игроков 17-18 лет.

Краснодарский клуб согласился на перенос игры, однако ближайшие несколько матчей московская команда, если не будет изменен регламент, также не сможет сыграть.



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