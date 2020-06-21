«Молодежка ОНФ» поздравила врачей с профессиональным праздником

21.06.2020, 14:08, Новости дня

В субботу участники «Молодежки ОНФ» начали поздравлять коллективы медучреждений с профессиональным праздником – днем медработника, который отмечается в РФ 21 июня. Праздничная акция прошла в 30 регионах.

Врачам и медперсоналу столичных и региональных клиник в субботу волонтеры команды подарили цветы, воздушные шары с надписью «Спасибо» и мороженое, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В сам праздничный день участники «Молодежки ОНФ» вместе с художниками стрит-арта в 13 регионах украсили стены больниц и поликлиник граффити-открытками. Посвященные медработникам рисунки ребята создали в Волгоградской, Курганской, Курской, Калужской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Нижегородской области, Новосибирской, Омской, Пензенской, Рязанской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми.

Омская команда «Молодежки ОНФ» совместно с профессиональным райтером Дмитрием Триповым нарисовала граффити на территории БУЗОО ГКБ 11. Больница первая в Омской области начала принимать пациентов с коронавирусом. Ребята решили наносить рисунок ночью, чтобы уже утром, в День медицинского работника, врачи смогли приятно удивиться и улыбнуться перед началом нового трудового дня.

«Более 3 месяцев врачи, фельдшера, медицинские сестры спасают жизни омичей! Именно поэтому мы решили создать данный арт-объект напротив окон стационара, где в реанимации борются за жизнь, где пациенты ждут выздоровления. Пусть эта граффити-открытка и наш слоган «Спасибо, Ваш труд неоценим!» ежедневно дает мотивацию каждому – врачу, волонтеру, пациенту! Низкий поклон всем тем, кто помогает и спасает людей, – поздравила медработников участница «Молодежки ОНФ» в Омской области Анастасия Ерахтина.

В Пермском крае праздничное граффити участники «Молодежки» создали на одном из корпусов краевой детской клинической больницы. Здесь проходят лечение дети с COVID-19.

«В этом году все мы работаем крайне напряженно, практически как на фронте. Я поздравляю коллег, партнеров, желаю оптимизма, здоровья, взаимопонимания в коллективах и дома. Для нас, врачей, очень важна эмоциональная поддержка. И отдельные слова благодарности «Молодежке ОНФ» за такой яркий и красивый рисунок – уверен, это граффити поднимет настроение и нашим сотрудникам, и пациентам. Спасибо!» – сказал Дмитрий Антонов – главный врач краевой детской клинической больницы, доктор медицинских наук.

На создание граффити-открытки ушло 6 часов. На рисунке ребята совместно с райтерами изобразили держащихся за руку врача, пациента и волонтера.

«Мы поздравляем врачей с праздником! Наше творчество должно напомнить докторам и всему медперсоналу, что люди поддерживают медиков в это сложное время. И главная мысль открытки – только так, рука об руку, вместе, мы сможем справиться с коронавирусом», – отметил Николай – художник – райтер.

В течение всего периода пандемии «Молодежка ОНФ» поддерживает медработников. С коллективами ряда медицинских учреждений волонтеры работают уже 3 месяца. Группы быстрого реагирования «Молодежки ОНФ» помогали медикам перепрофилировать больницы под обсервации для пациентов с COVID -19, подвозили врачей до работы и домой. В рамках акции #Мывместе на регулярной основе организована доставка средств индивидуальной защиты в больницы страны.

Еще одним направлением поддержки медработников стала акция #ОставайсяДонором, которую «Молодежка ОНФ» организовала совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, она объединила участников в 76 регионах. Марафон проходил с 8 по 15 июня и был приурочен ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня. Участниками акции стали более 45 тысяч доноров.