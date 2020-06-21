 

“Взялся за гуж, не говори, что не дюж”, – считает Путин

21.06.2020, 14:06, Новости дня

Чтобы страна развивалась, нужно опираться на достижения прошлых лет, но при этом смотреть в будущее, сообщил российский лидер Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". И добавил, что наше отечество – это Россия, люди, их культура, история, достижения, дети и будущее. А оценивать "эпоху Путина" должны будущие поколения.

По поводу своей работоспособности Путин вспомнил поговорку "взялся за гуж, не говори, что не дюж". И ведь его сопровождают журналисты, которые работают в том же темпе, так что все зависит не от указаний начальства, а от внутренней дисциплины и мотивации.

Ранее Путин говорил, что допускает выдвижение своей кандидатуры на выборах президента России, если соответствующие поправки в Основной закон страны будут одобрены. Окончательное решение президент еще не принял. В связи с этим российский лидер призвал государственных служащих работать, а не искать возможного преемника Путина.

Интересные детали из жизни президента, его личные откровения и нюансы работы – в фильме "Россия. Кремль. Путин", который будет показан на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.



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