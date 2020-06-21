Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

21.06.2020, 14:06, Новости дня

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.

По данным регионального управления МЧС России, участниками ДТП в районе села Паниковец в Елецком районе стали автомобили Kia Rio и Hyundai Creta.

После аварии, спровоцированной, по предварительным данным, выездом на полосу встречного движения, одно из транспортных средств вылетело за пределы проезжей части, и перевернулось.

Спасателям, работавшим на месте инцидента, пришлось использовать специальные инструменты, чтобы деблокировать погибших, оставшихся в искореженных транспортных средствах.