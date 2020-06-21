 

Владелец “Сочи” заявил, что любой клуб отказался бы от переноса игры с “Ростовом”

21.06.2020, 14:06, Новости дня

Владелец и президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг выразил уверенность в том, что его клуб не является единственным, кто отказался бы от переноса матча в случае форс-мажора.

Накануне в "Сочи" отказались переносить матч с "Ростовом" из-за того, что за два дня до матча у шести игроков "основы" дончан произошли отклонения в анализах на вирус COVID-19. В итоге, команда села на двухнедельный карантин, а на матч были отправлены молодые футболисты академии "Ростова".

"Никто же не говорит, а что произошло в "Ростове", где за 10 дней до матча уже были первые случаи заражения. Почему тогда не оградили тех игроков, а сделать это было необходимо спустя неделю, когда заражение стало массовым? Никто от этого не застрахован, но и не надо перекладывать проблему на нас", — сообщил Ротенберг в интервью ТАСС.

"Думаю, что любой клуб на нашем месте тоже отказался бы от переноса матча, поскольку была договоренность. Если бы мы согласились, то остальные бы обратились в премьер-лигу искать такие даты".

На данный момент под вопросом остается проведение еще одного матча чемпионата России, в котором должны были встретиться "Краснодар" и столичное "Динамо", где накануне также были выявлены случаи заражения коронавирусом.



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