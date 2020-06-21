 

Сталкер проник на территорию поместья принцессы Анны и сумел избежать тюрьмы

21.06.2020, 14:05, Разное

История со сталкером коснулась принцессы Анны еще зимой этого года. 27 февраля житель английской деревни Минчингемптон, 35-летний Джеймс Баллинджер, позвонил в полицию и сообщил, что намеревается отправиться в поместье принцессы Анны, Гэткомб-парк, чтобы убить ее и всех, кто попадется ему на пути. Мужчина отметил, что в этом есть вина самой принцессы, ведь она “контролирует его мозг при помощи спутников”. В итоге, Баллинджер выполнил свое обещание и сумел пробраться в поместье, где был задержан сотрудниками королевской охраны. Оружия при нем обнаружено не было, к тому же, он сразу признался, что психически болен и надеется, что задержание поможет ему решить проблемы с психикой.

Принцесса АннаНо из-за пандемии коронавируса суд над Баллинджером постоянно откладывали, что, видимо, на его психику повлияло негативно. 17 июня он снова начал звонить в полицию и заявлять, что планирует убить кого-то из членов королевской семьи, ведь принцесса Анна взялась за старое и вновь “управляет его разумом через спутники”. Мужчина был арестован полицией у себя дома и содержался под стражей до суда. Суд, к слову, состоялся в прошлый четверг по видеосвязи, где Баллинджер посетовал, что не помнит звонков, но свой голос в записи узнал и заявил, что в тот момент не контролировал свое сознание.

В тот же день мужчине был вынесен приговор – 12 месяцев общественных работ, прохождение лечения от алкогольной зависимости, а также программы по нормализации психического здоровья. Кроме того, Баллинджеру в течение полугода запрещено приближаться к поместью принцессы Анны. Пресс-секретарь Букингемского дворца, в свою очередь, отказалась от комментариев.

Королева Елизавета II и принцесса Анна



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