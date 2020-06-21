Киев и девять областей остаются не готовыми к ослаблению карантина. В двух областях загруженность коек превышает 50%

21.06.2020, 14:03, Новости дня

В Украине по состоянию на 21 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Эти регионы не отвечают требованию инцидентности (количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние семь дней), этот показатель должен быть менее 12 на 100 тыс. человек, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.

По данным Минздрава, этот показатель самый высокий в Ровенской – 46,07, Черновицкой – 45,27, Закарпатской – 41,24, Львовской – 39,15, Волынской области – 37,24.

В Тернопольской области – 25,14, Ивано-Франковской – 20,99, Житомирской – 17,56, Винницкой – 16,45, городе Киеве – 14,19.

В двух областях также превышен показатель по загруженности больничных коек: в Закарпатской области – 55,72%, Черновицкой – 50,12%.

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние семь дней должна составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение за последние семь дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

18 июня заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что с 22 июня несколько областей могут закрыться на жесткий карантин.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 735 человек. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине по состоянию на сегодняшний день достигло 36 560, умерло 1002 человека, выздоровело 16 509.