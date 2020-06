Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Один человек погиб, 11 ранены

21.06.2020, 14:03, Новости дня

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

По данным ведомства, угрозы жизни пострадавшим нет.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020

Отмечается, что инцидент произошел на Хеннепин-авеню в юго-западной части города.

Пользователи Twitter опубликовали фото с места происшествия, на которых видны разбитые витрины.

The spokesman said that the shooting started in the middle of the 2900 block of Hennepin and continued through the end of the block; windows at a shoe store and the Uptown Theatre were apparently shot out. pic.twitter.com/A5AIw2zgLi

— Libor Jany (@StribJany) June 21, 2020

Как сообщает Associated Press, нападавшие скрылись с места происшествия.

Протесты в Миннеаполисе начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

Муниципалитет Миннеаполиса объявил о начале расследования фактов возможных злоупотреблений со стороны полиции. 5 июня городской совет запретил полицейским использовать любые удушающие приемы или приемы, ограничивающие область шеи. 7 июня девять из 12 членов совета заявили, что проголосуют за расформирование департамента полиции, чтобы совместно с общественностью создать новую модель системы безопасности. 10 июня военно-воздушные силы США впервые в истории возглавил афроамериканец.