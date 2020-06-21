Мнение: Плебисцит или не сцит?

21.06.2020, 14:00, Разное

Плебисцит

Давайте разберем интересное понятие — плебисцит. Словари вам скажут, что сие слово обозначает — решение народа, а на латыни оно звучит как — plebiscitum. То, что слово мужского рода опустим для ясности. И что корень расползся на всё слово тоже. Обратимся к самой сути. Состоит на латыни из двух слов: plebis, производное от слова plere (наполнять) и citum (двигать).

Плебс (плебеи) в Древнем Риме обозначал людей, которые наполняли территориально расширяющуюся Римскую империю, и были по сути совершенно бесправными, в отличии от патрициев, до некоторого времени всех выходцев из коренной родовой общины римлян, потом разложившихся на классы, где беднейшие были также отнесены к плебеям, и только родовая аристократия оставила за собой право называться патрициями.

Патриции Древнего Рима

Вернемся к нашим баранам, то бишь, к плебеям. Обозначая в словарях плебс как народ Римской империи, их создатели несколько лукавят, так как точное название народа — Populus Romanus, и плебс к нему явно не относился. С точки зрения римлян плебс обозначал сброд, не имеющий никаких прав, даже права проводить богослужения собственным богам, во всем долженствующий повиноваться римской знати. Со временем количество плебеев в империи росло, росло и напряжение во взаимоотношениях плебса с патрициями, и уже после первой сецессии (secedo — ухожу) были назначены плебейские трибуны, боровшиеся в сенате за права своего сословия. По сецессиям постараюсь подготовить материал, уж очень интересное социальное явление.

Сецессия – ухожу

В среде плебеев росло количество людей, обладающих большим количеством земель и богатств, и в III веке до нашей эры римская знать и богатый плебс слились в нобилитет, образовав новую государственную структуру, защищавшую привилегии вышеназванного нобилитета. Всё остальное население было причислено к плебеям, а патриции, как понятие, вовсе исчезло. Вот с этого времени и появилось такое понятие как плебисцит, народное собрание, во время которого проводился опрос плебеев по вопросам затрагивающим их интересы.

Plebiscitum

Теперь немного отвлеченных размышлений. Как ни крути, но во все времена понятие плебс, плебей имело негативный оттенок, отношение к плебею так и осталось, как к кому-то низшему, недостойному, и прошедшие тысячелетия это отношение не исправили. Я совершенно не понимаю, зачем слово плебисцит до сих пор используют в государственной и журналистской практике как синоним референдума? Пусть отправляется в глубины истории вместе с такими забытыми понятиями, как нобилитет, патриции и пр. Мы же не используем их для обозначения нынешних «элит»?

Референдум

Что касается, плебисцит или не сцит?, то это мы скоро узнаем, ждать осталось недолго.

Сергей Аникин

19.06.20