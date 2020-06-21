 

Путин допустил выдвижение на пост президента в случае принятия поправок в Конституцию

21.06.2020, 13:48, Новости дня

Если поправки в Конституцию будут приняты, российский лидер Владимир Путин может баллотироваться на пост президента страны, об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

«Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее журналист, медиатехнолог, гендиректор ООО «Агентство Бизнес Новостей» Алексей Дементьев заявил, что поправки в Конституцию призваны обеспечить стабильность для страны, если она окажется в кризисе.

«Поправка, которая дает возможность Владимиру Путину выдвигаться на пост президента, во-первых, это только право участвовать в выборах, а во-вторых, эта поправка призвана обеспечить стабильность для страны, оказавшейся в ситуации мирового кризиса», – сообщил Дементьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.



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