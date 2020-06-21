 

Путин призвал не искать преемников

21.06.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» призвал чиновников заниматься работой, а не искать ему преемников.

«Работать надо, а не преемников искать», – передает его слова ТАСС.

Он также допустил выдвижение на пост президента, если будут приняты поправки в Конституцию.

Напомним, 1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с голосованием за поправки в Конституцию и о возможности нового срока для Путина.

Телеведущий Дмитрий Киселев ранее заявил, что имя нового лидера назовет Путин, и, скорее всего, сделает это раньше, чем через 16 лет.



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