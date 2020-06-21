Есть жертвы: в жилом доме в Киеве погремел мощный взрыв

21.06.2020, 13:37, Разное

Взрывной волной уничтожило несколько квартир на четвертом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Масштабы разрушения видны на фотографиях и видео с места ЧП.

Из поврежденного здания были эвакуированы 21 человек. Трех пострадавших удалось достать из-под завалов. Обнаружено тело одного погибшего. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Разбором завалов на месте ЧП занимаются экстренные службы. Их работу сняли на видео.