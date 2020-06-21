Активисты «Волонтерской роты» поздравили врачей с Днем медработника

21.06.2020, 13:30, Новости дня

Ко Дню медработника активисты Движения «Волонтерская Рота» нарисовали масштабное граффити с поздравлением медиков «Спасибо врачам», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

21 июня на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ по инициативе активистов движения появилось масштабное граффити, приуроченное ко Дню медика. Граффити рисовали несколько дней. Там же расположен арт-объект, представляющий собой большое стеклянное сердце. В него все желающие смогут опустить открытки с теплыми пожеланиями медицинским работникам и выразить свою благодарность. Открытки для заполнения и футболки с изображением граффити будут раздавать волонтеры всем участникам акции.

Граффити «Спасибо врачам» нанесено у 75-го Павильона и занимает площадь 2 тыс. 400 квадратных метров так, что будет хорошо видно даже с высоты птичьего полета. На граффити «Спасибо врачам» изображено сердце пациента, которое через стетоскоп передает слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.

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Публикация от Денис Владимирович Холодков (@den.kholodkov) 21 Июн 2020 в 2:54 PDT

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с медработниками в формате видеоконференции, в ходе которой поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в период пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что с самых первых дней вспышки коронавируса врачи «на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил».

Напомним, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 25 июня – 1 июля, предусматривают усиление прав россиян на получение бесплатной и качественной медицинской помощи. Ответственность за это теперь предложено возложить на все уровни власти: от федеральной до муниципальной.