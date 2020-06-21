 

Путин о впечатлениях от операции на сердце: Не для слабонервных

21.06.2020, 13:23, Разное

Во время посещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин стал свидетелем операции на сердце. За работой хирургов он наблюдал из специального помещения над операционной.

Подобное смотровое окно создано специально для обучения курсантов, объяснил Владимир Путин. “Но это не для слабонервных”, – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин пообщался с медицинскими работниками на их профессиональный праздник, который отмечается в нашей стране 21 июня. В 2020 году эта дата особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса, которую переживает весь мир.

Российский лидер отметил, что подвиг врачей, медсестер и других медицинских работников, которые на грани человеческих возможностей противостояли эпидемии, навсегда останется в истории страны. Также он напомнил, что многие специалисты отдали свои жизни во время пандемии коронавируса в России. Семьям и близким этих людей он выразил свои соболезнования.

Несмотря на то, что сегодня можно говорить об уменьшении скорости распространения коронавируса, а значит и об исчезновении самой эпидемии, Владимир Путин напомнил об опасности возникновения второй волны. Страна должна быть готова к такому развитию событий.

По словам Владимира Путина, вторая волна коронавируса в России может стать заметна к осени 2020 года или уже в 2021 году. В любом случае, коечный фонд должен быть рассчитан на наплыв новых заболевших.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 7:12 PDT



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