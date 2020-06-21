Мнение: Политическая партия Black Lives Matter
21.06.2020, 13:06, Разное
Вдогонку к чудесной подборке https://colonelcassad.livejournal.com/5964259.html про Прекрасную Воканду будущего. Отличный ролик Такера Карлсона, где у него знатно подгорает с происходящего в США.
Особенно порадовали примеры торжества толерантности в "Империи добра".
Присоединясь к требованиям протестующих – полицию в США надо распустить. А затем рассмотреть вопрос о вооруженных силах и спецслужбах, там тоже много расистов. Жгите.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет