 

Мнение: Политическая партия Black Lives Matter

21.06.2020, 13:06, Разное

Вдогонку к чудесной подборке https://colonelcassad.livejournal.com/5964259.html про Прекрасную Воканду будущего. Отличный ролик Такера Карлсона, где у него знатно подгорает с происходящего в США.
Особенно порадовали примеры торжества толерантности в "Империи добра".

Присоединясь к требованиям протестующих – полицию в США надо распустить. А затем рассмотреть вопрос о вооруженных силах и спецслужбах, там тоже много расистов. Жгите.

Источник: Colonel Cassad



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