 

Мишустин подписал постановление о дополнительных бюджетных местах в вузах

21.06.2020, 13:00, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в российских вузах, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего будет создано 11,4 тысячи бюджетных мест, приоритет отдается учебным заведениям в регионах. При распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам проведенного Минобрнауки конкурса. Единый госэкзамен пройдет в России 29 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, делая акцент на региональные учебные заведения, особенно там, где остро не хватает квалифицированных специалистов.



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