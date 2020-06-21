 

Путин объяснил свою идею о конституционных поправках

21.06.2020, 13:00, Новости дня

У политической системы страны должно быть множество точек опоры, она не должна опираться только на главу государства – об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Политическая система должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", подчеркнул Путин. "Именно поэтому я предложил поправки в Конституцию", — добавил он, уточнив, что "как люди скажут – так и будет".

"Мне не хочется думать, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и к внешним шокам", — сказал президент.

Фильм "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Москва заявила о готовности помочь Киеву в ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

15.04 / Организаторы российской финансовой пирамиды получили длительные сроки тюрьмы

22.05 / В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

23.04 / В Шостке десятки пенсионеров, несмотря на карантин, пришли на похороны директора местного завода

24.04 / США выделят помощь Гренландии с целью противодействовать влиянию России и Китая

22.05 / В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку

19.04 / Das Erste – за несколько недель карантина воздух в Европе стал чище

09.06 / Ивлеева села за руль после «глотка» шампанского

18.06 / Дуров назвал правила App Store и Google Play “безумными”

26.04 / Ким Чен Ын две недели не появляется на публике. СМИ пишут, что он скончался

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска