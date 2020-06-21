Путин объяснил свою идею о конституционных поправках

21.06.2020, 13:00, Новости дня

У политической системы страны должно быть множество точек опоры, она не должна опираться только на главу государства – об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью Павлу Зарубину, автору фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Политическая система должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", подчеркнул Путин. "Именно поэтому я предложил поправки в Конституцию", — добавил он, уточнив, что "как люди скажут – так и будет".

"Мне не хочется думать, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и к внешним шокам", — сказал президент.

Фильм "Россия. Кремль. Путин" выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.