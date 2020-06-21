Президент высказался о благосостоянии чиновников

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21.06.2020, 13:00, Новости дня

Чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно, сообщил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

Он отметил, что аскетизм, который выставляется напоказ, также не может быть примером для подражания.

"Но точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", — подчеркнул Путин.

Интересные детали из жизни президента, его личные откровения и нюансы работы – в фильме "Россия. Кремль. Путин", который будет показан на телеканале "Россия 1" 21 июня в 22:00.



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