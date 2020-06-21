Леонардо Ди Каприо устроил вестерн-вечеринку на яхте в честь дня рождения Камилы Морроне

21.06.2020, 12:55, Разное

16 июня начинающей актрисе и девушке Леонардо Ди Каприо, Камиле Морроне, исполнилось 23 года. Вечеринка в честь праздника была организована позднее, 19 числа, и главным массовиком-затейником на ней выступил именно Лео. Оскароносный актер выбрал в качестве концепции вестерн-тематику, попросив гостей прийти на торжество в ковбойских шляпах.

Как сообщает Page Six, частная вечеринка прошла на яхте: судно отплыло от Марина-дель-Рей, штат Калифорния, около 11:00 – по направлению к Малибу, вернувшись на берег около 16:30. Среди присутствовавших на вечеринке значились Нина Добрев и ее парень Шон Уайт, а также давние друзья Лео – Кевин Коннолли и Лукас Хаас.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Напомним, о романе 23-летней начинающей актрисы Камилы Морроне и 45-летнего Леонардо Ди Каприо начали говорить в конце 2017 года. Влюбленные не комментирует свои отношения и не выходят вместе в свет, но регулярно попадают в объективы папарацци во время совместных прогулок и отдыха. Исключение из собственных правил Камила сделала лишь в интервью Los Angeles Times, где поделилась своими мыслями насчет их с Лео разницы в возрасте и внимания к их паре.

В Голливуде, да и во всем мире, было и есть столько пар с большой разницей в возрасте! Я считаю, что люди должны заводить отношения с теми, с кем они хотят, и не обращать внимания на предрассудки… Я надеюсь, что, посмотрев мой новый фильм, все больше и больше людей начнут воспринимать меня как отдельную личность, а не просто как девушку известного человека. В любой паре каждый должен сам из себя что-то представлять. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но буду стараться ускользать от этих вопросов и тем,

– заявила Камила, намекая на новый фильм со своим участием – “Микки и медведь”.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне